Tiroteo en Aeropuerto de Guayaquil deja al menos una persona muerta

Las autoridades ecuatorianas confirmaron la detención de dos personas relacionadas al ataque ocurrido en la zona de llegadas internacionales del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. (Foto: Cortesía)

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas al ser atacadas a tiros en una zona del aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más violentas del país, según confirmó a EFE la terminal aérea internacional.

El hecho se registró sobre las 6PM hora local en la salida de la zona de arribos internacionales, lo que activó el protocolo de seguridad del aeropuerto, que permanecerá cerrado hasta que todas las personas sean revisadas, añadió la fuente.

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En videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo dos personas están en el piso tras el ataque, en medio de la conmoción de pasajeros y trabajadores de la terminal aérea.

Las dos personas heridas fueron atendidas por el equipo médico del aeropuerto y posteriormente sacadas del lugar en ambulancias.

Además, por este hecho al menos dos personas fueron detenidas por el personal de seguridad, según informó la terminal aérea.

Guayaquil en estado de excepción

Guayaquil es una de las ciudades que desde están bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en diez provincias y tres municipios por el alto nivel de criminalidad y violencia.

La medida estará vigente por 60 días en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito; Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

Es el último de los sucesivos estados de excepción que Noboa ha decretado desde que a inicios de 2024 declaró al país bajo un estado de “conflicto armado interno”, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, denominadas como “terroristas” y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

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Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.