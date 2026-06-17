Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, más conocida por su papel como la niña de ‘El Aro’

Este miércoles se conoció la noticia de la muerte de la actriz estadounidense Daveigh Chase, a los 35 años.

Chase era conocida por ser la voz de Lilo Pelekai en la película de animación ‘Lilo & Stitch’ y su secuela, además de interpretar a Samara Morgan, la niña antagonista del filme de terror de 2002 ‘El Aro’.

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El novio de Chase declaró al medio TMZ que falleció a causa de una meningitis y una infección en la sangre tras haber sido hospitalizada en Los Ángeles por desnutrición a principios de este mes.

Chase comenzó su carrera en papeles secundarios en televisión antes de ser elegida para interpretar a Samantha Darko en la película de culto de Richard Kelly, ‘Donnie Darko’.

Luego prestó su voz a Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de la película de Studio Ghibli ‘El viaje de Chihiro’.

Entre 2006 y 2011, tuvo un papel secundario en la serie ‘Big Love’, interpretando a Rhonda Volmer, una adolescente sociópata criada en una familia polígama.

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En 2009, retomó su papel de Samantha Darko en ‘S. Darko’, secuela de Donnie Darko.

Según se informa, se tomó un descanso de la actuación tras varios problemas con la ley, incluidos un arresto por conducir un vehículo robado y delitos relacionados con las drogas.