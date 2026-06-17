UNAD abrió inscripciones para Política de Gratuidad: Consulte requisitos y estudie GRATIS

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con la dirección de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados y el Sistema Nacional de Registro y Control Académico, ha dado inicio al proceso de inscripciones de aspirantes para el periodo 2026-2.

Lo anterior en el marco del Decreto 2271 del 29 de diciembre del 2023, ley que establece la política de gratuidad en la matrícula para estudiantes de todo el territorio nacional.

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Por ello, con lo establecido en el Reglamento Operativo de Política de Gratuitidad, se establecieron los siguientes requisitos que cada postulante debe tener para poder aplicar a esta nueva convocatoria y son los siguientes:

No tener título de un programa profesional universitario. Demostrar la pertenencia en alguno de los siguientes grupos por medio de documentos garantes de la información:

Estrato socioeconómico 1, 2, 3 o sin estrato.

Población indígena.

Población rrom.

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Población víctima del conflicto.

Población con discapacidad.

Comunidades campesinas.

Población privada de la libertad.

Grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos.

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La entidad señaló que para los grupos poblacionales establecidos en el numeral tres del artículo 11 “Requisitos de acceso al beneficio de la gratuidad en la matrícula” del Reglamento Operativo de la Política de gratuidad se validará de la siguiente manera:

El estrato socioeconómico de acuerdo con el recibo de servicio público del núcleo familiar del estudiante.

Las poblaciones indígenas, Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mediante certificado expedido por el Ministerio del Interior.

La población en condición de discapacidad mediante certificado expedido por el Ministerio de Salud.

Las comunidades campesinas, mediante la presentación del diploma de bachiller, otorgado por una institución educativa ubicada en una zona rural del país clasificada por el Directorio Único Educativo - DUE.

La población privada de la libertad, mediante la certificación expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

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¿Cómo postularse a la política de gratuidad 2026-2 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)?

Para realizar correctamente tu postulación como aspirante a beneficiario de la Política de Gratuidad, debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Identifique el correo electrónico habilitado para su postulación.

Paso 2. Verifique desde qué correo debe enviar su solicitud.

Si usted es aspirante o estudiante nuevo:

La postulación la debe realizar desde el correo personal que previamente registró en la Plantilla Postulación Política de Gratuidad 2026 II (16-04), en la opción “Correo Electrónico Principal”.

Debe enviar su solicitud exclusivamente desde su correo institucional con dominio:

@unadvirtual.edu.co

No se tendrán en cuenta postulaciones enviadas desde otros correos.

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Paso 3. Redacte el correo de postulación.

En el asunto del mensaje escriba exactamente:

Postulación política de gratuidad, vigencia 2026-II, 16-04

Paso 4. Diligencie la plantilla de postulación.

Descargue la plantilla en Excel. Complete todos los campos solicitados. Recuerde:

Debe diligenciar la totalidad de la información requerida.

Use únicamente las opciones disponibles en las listas desplegables del archivo.

No modifique la estructura de la plantilla, ya que esto puede afectar la validación de tu postulación.

Guarda el archivo con el siguiente nombre: PLANTILLA POSTULACIÓN POLÍTICA DE GRATUIDAD 2026 II 16-04

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Paso 5. Adjunte los documentos soporte.

Para continuar con el proceso, debe adjuntar los documentos que respaldan su postulación.

Tenga en cuenta:

Cada documento debe enviarse en un archivo por separado.

Los archivos deben estar en formato PDF ( excepto la fotografía ).

). Cada archivo debe tener un peso máximo de 350 KB.

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