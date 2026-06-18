Mindefensa responde a Financial Times y defiende su gestión contra el narcotráfico

“Ceses al fuego fueron muy temprano”: MinDefensa habla del balance de Petro sobre la paz total

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en respuesta al artículo del Financial Times titulado ‘Lo que hay detrás del nuevo auge de la cocaína colombiana’, en el que se expone una preocupante radiografía de la expansión de las organizaciones criminales y la transformación del narcotráfico en Colombia.

El Ministerio señaló que dicha publicación contiene información “imprecisa y descontexualizada”, por lo que presentó su propio panorama de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados en Colombia.

En contexto: Financial Times presenta contundente radiografía de nueva generación del narcotráfico en Colombia

De acuerdo con la información presentada por la cartera de Defensa, “lejos de experimentar una expansión descontrolada del narcotráfico, Colombia registra que se contuvo e inició la reducción de cultivos de coca a la par que se incrementó la incautación de cocaína”.

El comunicado resalta que “El 99,8% del territorio nacional es libre de cultivos de hoja de coca”.

¿Se ha expandido la presencia de grupos armados en Colombia?

Uno de los aspectos más impactantes del informe es la comparación de mapas sobre la presencia de grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, mostrando una preocupante expansión hacia gran parte del territorio nacional.

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Sin embargo, el Ministerio afirma que este mapa es “impreciso, descontextualizado y no es oficial”. Según el comunicado, el mapa magnifica de manera distorsionada la realidad de la presencia de grupos armados en Colombia, “al convertir una presencia focalizada en ciertos lugares del país en una exagerada presencia regional”.

Además, el mapa no habría sido elaborado por la Defensoría del Pueblo.

¿Qué ha hecho el Gobierno colombiano contra el narcotráfico?

Mindefensa enlistó diferentes resultados obtenidos por la fuerza pública durante la actual administración en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales:

3.254 toneladas de cocaína incautadas

Cada 50 minutos se destruye un laboratorio de procesamiento de drogas

La inteligencia colombiana está involucrada en cerca del 60% de la droga incautada en el mundo.

593 extradiciones por narcotráfico, cifra más alta de los últimos 16 años.

Más de 30 capos del narcotráfico de 11 nacionalidades capturados.

16.000 integrantes de carteles criminales con incidencia en el narcotráfico neutralizados, 95% de ellos capturados o desmovilizados.

Cada 20 horas la fuerza pública está en combate contra grupos armados.

24 bombardeos ejecutados sin daño colateral.

Por otro lado, la cartera destaca que la publicación del Financial Times señala al consumo de cocaína en el mercado internacional como principal factor para impulsar la producción de la droga: “Mientras los países consumidores no desarrollen estrategias fuertes e integrales para reducir la demanda, será imposible reducir la oferta”.