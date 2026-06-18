Policías que estaban secuestrados por el ELN en Arauca están bajo observación en Bogotá

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, entregó nuevos detalles de la recuperación de los agentes de la Dijin, el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordyn Fabián Pérez Mendoza, que estuvieron secuestrados por el ELN desde julio de 2025.

“En este momento se encuentran bajo observación en la Clínica de la Policía en diferentes exámenes que son de protocolo, como exámenes de psicología y que tienen que ver con su parte física”, señaló el general.

Después de este proceso, los uniformados tendrán que seguir en un acompañamiento especializado de la Policía para continuar con su recuperación.

Una vez se completen estas etapas de forma satisfactoria, los dos policías podrán nuevamente asumir sus funciones y tareas en la institución, confirmó el general Rincón.

Mientras tanto, los uniformados y sus familias están recibiendo acompañamiento por parte de la Policía.