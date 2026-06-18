Instalan PMU en Norte de Santander para garantizar seguridad durante segunda vuelta de elecciones.

Las autoridades de Norte de Santander instalarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) y este jueves realizarán un consejo extraordinario de seguridad para ultimar los detalles del dispositivo que acompañará la segunda vuelta de las elecciones en el departamento.

“Se instala el Puesto de Mando Unificado y tendremos un Consejo de Seguridad con la Registraduría, la Fuerza Pública y todas las entidades que hacemos parte de la seguridad del departamento”, explicó el secretario de Seguridad, coronel (r) George Quintero.

Durante el encuentro se evaluarán las condiciones de orden público y los puntos donde será necesario reforzar la presencia de la Fuerza Pública para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

“Se mantiene el mismo dispositivo que se tuvo en la primera vuelta, pero con refuerzos en algunos sitios definidos por la Fuerza Pública. La idea es tener una cobertura del 100%”, señaló.

Aunque reconoció que Norte de Santander atraviesa una situación compleja en materia de seguridad, el funcionario recordó que durante la primera vuelta no se registraron alteraciones al proceso electoral.

“El tema del orden público en el departamento es complejo; sin embargo, en los últimos comicios electorales no tuvimos novedades. Lo ocurrido recientemente en Toledo y el hallazgo de explosivos en Sardinata son hechos que están siendo investigados”, indicó.

Finalmente, Quintero expresó su confianza en que el despliegue institucional permita que los ciudadanos acudan a las urnas con tranquilidad y que la jornada se desarrolle sin contratiempos.