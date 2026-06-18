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18 jun 2026 Actualizado 15:44

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“Pediré al presidente Petro que rectifique”: Reyes sobre presunta campaña contra Verónica Alcocer

En 6AM W de Caracol Radio, el embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, solicitó al presidente Gustavo Petro que presente pruebas sobre una presunta campaña de desprestigio contra Verónica Alcocer.

Entrevista Guillermo Reyes, Embajador de Colombia en Suecia

Entrevista Guillermo Reyes, Embajador de Colombia en Suecia

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En 6AM W, Guillermo Reyes, embajador de Colombia en Suecia, se pronunció acerca de a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta campaña de desprestigio contra la primera dama, Verónica Alcocer.

Reyes, quien insistió en que ningún funcionario de la Embajada adoptó acciones para afectar la imagen de Alcocer durante su permanencia en Estocolmo, también reconoció que entiende al presidente porque “él siempre ha protegido a la madre de sus hijos, siempre velaba porque ella estuviera bien y, obviamente, le preocupaban las noticias que estaban saliendo”.

No obstante, advirtió que la primera dama “desinformaba al presidente de lo que pasaba”, lo cual provocaba que lo culparan a él de que la prensa la siguiera a ella.

En ese sentido, Reyes advirtió que pedirá al presidente Petro que “rectifique la información de lo que dijo en el consejo de ministros (o) me dé las pruebas que tiene de los puestos fondos ilegales para desprestigiar a Verónica Alcocer”.

“El presidente me pidió que averiguara y que hiciera lo posible por defender la integridad de la primera dama porque seguramente ella le decía que la estaban atacando injustamente. La verdad es (que) ella se autodesprestigiaba con sus procedimientos en las tardes y en las noches”, agregó.

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Guillermo Reyes rechazó la versión sobre campaña de desprestigio a Alcocer

El embajador Guillermo Reyes rechazó a las acusaciones sobre una presunta estrategia financiada para afectar la imagen de Verónica Alcocer.

El diplomático afirmó que nunca existió una operación organizada desde la Embajada y aseguró que las publicaciones que aparecieron en medios suecos respondían a situaciones observadas públicamente.

“Eso no necesitaba pagarse un solo peso. Ella sola se desprestigiaba”, afirmó.

El embajador sostuvo que recibió comentarios e inquietudes de autoridades suecas sobre el comportamiento de la primera dama, pero negó que existiera algún plan para divulgar información o influir en los medios de comunicación.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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