Fiestas privadas y cenas de lujo: la excéntrica vida que lleva Verónica Alcocer en Europa

El periódico sueco “Expressen” revela detalles de la nueva vida de la primera dama, Verónica Alcocer, quien, de acuerdo con el medio de comunicación, estaría viviendo desde hace aproximadamente un mes en Suecia con un estilo de vida bastante lujoso, así lo confirmó la periodista Vanessa de la Torre en 6AM de Caracol Radio.

La llegada de la primera dama al país europeo, coincide con su inclusión a la Lista Clinton, la del presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, decisión que llevo considerables sanciones económicas para los implicados.

El medio de comunicación sueco asegura que: “Aquí vive en un apartamento, se codea con millonarios que beben champán y observan, y se la ha visto de fiesta en el club privado Noppes”. La primera dama se habría radicado en un hotel antes de trasladarse a un apartamento en pleno corazón de Estocolmo.

Noppes, el club en el que se ha visto a Alcocer, fue fundado por Carl Adam “Noppe” Lewenhaupt, un amigo personal del Rey Carlos XVI. Entre los millonarios con los que se habría reunido están Kristofer Ruscon, fundador y propietario de la marca sueca de champán Hatt et Söner, su pareja Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi, el magnate de la relojería y multimillonario Olof Larsson, propietario de Nymans Ur, con una tienda en Biblioteksgatan en Estocolmo, y su esposa Danielle Larsson.

Ya en 2024 la primera dama, junto con el presidente Petro, estuvieron en Suecia y se reunieron con el rey y su esposa. El medio sueco reseña que también estuvo en otra oportunidad para aprender inglés.