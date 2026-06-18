52 organizaciones piden a candidatos reconocer el resultado de la segunda vuelta presidencial

Trabajadores de la Registraduría Nacional de Colombia preparan el recinto ferial de Corferias para las Elecciones Presidenciales de 2022. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

Un grupo de 52 organizaciones de la sociedad civil hizo un llamado a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para que se comprometan públicamente a reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y contribuyan a preservar un ambiente de tranquilidad y respeto institucional.

En un comunicado conjunto, las organizaciones, entre ellas la Misión de Observación Electoral (MOE), Dejusticia, Transparencia por Colombia y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señalaron que las denuncias de fraude que han circulado en las últimas semanas “no han sido respaldadas con evidencia sólida”.

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Las entidades destacaron además que la MOE, las misiones de observación de la Unión Europea, la OEA y otros organismos independientes coincidieron en que la jornada electoral del pasado 31 de mayo se desarrolló de manera transparente y, en términos generales, segura.

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“Salvo que haya pruebas contundentes de un fraude electoral, hacemos un llamado a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a sus equipos de campaña y a todos los líderes políticos del país a comprometerse públicamente y con claridad a reconocer el resultado electoral”, señalaron las organizaciones.

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Asimismo, hicieron un llamado a los aspirantes presidenciales a “a la calma a sus seguidores y a transitar hacia la siguiente etapa política en un marco de respeto institucional”, al tiempo que reiteraron su compromiso con la vigilancia y la transparencia del proceso electoral.