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18 jun 2026 Actualizado 16:09

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Política

52 organizaciones piden a candidatos reconocer el resultado de la segunda vuelta presidencial

Las entidades llamaron a respetar el resultado electoral y aseguraron que las denuncias de fraude no cuentan con evidencia sólida.

Trabajadores de la Registraduría Nacional de Colombia preparan el recinto ferial de Corferias para las Elecciones Presidenciales de 2022. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images)

Trabajadores de la Registraduría Nacional de Colombia preparan el recinto ferial de Corferias para las Elecciones Presidenciales de 2022. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

Trabajadores de la Registraduría Nacional de Colombia preparan el recinto ferial de Corferias para las Elecciones Presidenciales de 2022. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images)
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Un grupo de 52 organizaciones de la sociedad civil hizo un llamado a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para que se comprometan públicamente a reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y contribuyan a preservar un ambiente de tranquilidad y respeto institucional.

En un comunicado conjunto, las organizaciones, entre ellas la Misión de Observación Electoral (MOE), Dejusticia, Transparencia por Colombia y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señalaron que las denuncias de fraude que han circulado en las últimas semanas “no han sido respaldadas con evidencia sólida”.

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Las entidades destacaron además que la MOE, las misiones de observación de la Unión Europea, la OEA y otros organismos independientes coincidieron en que la jornada electoral del pasado 31 de mayo se desarrolló de manera transparente y, en términos generales, segura.

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“Salvo que haya pruebas contundentes de un fraude electoral, hacemos un llamado a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a sus equipos de campaña y a todos los líderes políticos del país a comprometerse públicamente y con claridad a reconocer el resultado electoral”, señalaron las organizaciones.

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Asimismo, hicieron un llamado a los aspirantes presidenciales a “a la calma a sus seguidores y a transitar hacia la siguiente etapa política en un marco de respeto institucional”, al tiempo que reiteraron su compromiso con la vigilancia y la transparencia del proceso electoral.

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