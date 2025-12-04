Veronica Alcocer reaparece tras polémica por vida en Estocolmo: con calumnia quieren quebrar la verdad

La vida de Verónica Alcocer ha estado en el tintero de los colombianos en los últimos días, tras una publicación de un portal web Sueco, en el que describía la estadía de la Primera Dama en Estocolmo, rodeada de lujos y excentricidades.

Se trata del portal Expressen, en el que a través de varias publicaciones acompañadas de fotos, muestran la vida de Veronica Alcocer en eventos reservados, zonas exclusivas, acudiendo a clubes exclusivos como Noppes, haciendo compras de marcas reconocidas como Cartier, y acompañada en actividades de la alta alcurnia de personaje reconocidos en Europa como el empresario Kristofer Ruscon, fundador de la marca de champán Hatt et Söner; su pareja, Sofia Strand, creadora de la firma de cosméticos Pixi; y Olof Larsson, propietario una relojera tradicional.

Noticia en desarrollo