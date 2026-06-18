Embajador de Colombia en Suecia afirmó que nuevo gobierno no podrá reversar negocio aviones Gripen
Entrevista Guillermo Reyes, Embajador de Colombia en Suecia
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El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, defendió la transparencia de la negociación para la adquisición de los aviones Gripen y rechazó cualquier insinuación sobre presuntas irregularidades en el proceso.
l diplomático destacó que la selección de las aeronaves suecas se desarrolló bajo estrictos controles institucionales y con participación de las autoridades competentes de ambos países.
En desarrollo....
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...