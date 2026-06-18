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18 jun 2026 Actualizado 14:31

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Embajador de Colombia en Suecia afirmó que nuevo gobierno no podrá reversar negocio aviones Gripen

Entrevista Guillermo Reyes, Embajador de Colombia en Suecia

Entrevista Guillermo Reyes, Embajador de Colombia en Suecia

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El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, defendió la transparencia de la negociación para la adquisición de los aviones Gripen y rechazó cualquier insinuación sobre presuntas irregularidades en el proceso.

l diplomático destacó que la selección de las aeronaves suecas se desarrolló bajo estrictos controles institucionales y con participación de las autoridades competentes de ambos países.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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