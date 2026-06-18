¡Oficial! Lista la titular de Colombia para enfrentar a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026

Listo el debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La ‘Tricolor se enfrentará este miércoles a la Selección de Uzbekistán a las 9:00 de la noche, hora de nuestro país, en lo que abrirá el telón de la séptima participación del cuadro cafetero en mundiales.

Uzbekistán y su primer mundial de la FIFA

Uzbekistán, por su parte, tendrá su debut no solo en este certamen 2026, sino por primera vez en su historia en una Copa del Mundo, pues antes nunca había logrado clasificar. Esta vez, gracias a su rendimiento y la ampliación a 48 equipos en el torneo, consiguió su cupo.

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¿Cómo llega Colombia a su partido contra Uzbekistán?

Pues bien, la Selección Colombia dirigida por el técnico argentino Néstor Lorenzo llega a este partido cargando en su espalda dos victorias en los dos más recientes amistosos: contra Costa Rica y contra Jordania, esta última también participante en el Mundial.

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¿Y cómo llega Uzbekistán a su debut en el Mundial 2026 contra Colombia?

Uzbekistán, desde su lado, llega con dos derrotas, pues perdió en sus últimos dos amistosos contra Canadá y Países Bajos.

Ahora, el estratega argentino y timonel del conjunto colombiano, Néstor Lorenzo, mantuvo determinada nómina marcada en sus juegos previos al Mundial, y en este onceno titular lo remarcó.

Por eso, en Caracol Radio le dejamos la titular oficial de Colombia para jugar contra Uzbekistán.

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Esta es la titular de Colombia para enfrentar a Uzbekistán:

Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol hizo oficial la titular de Colombia para enfrentar a Uzbekistán y este será el onceno titular que saldrá a la cancha para el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Arquero: Camilo Vargas;

Camilo Vargas; Defensas: Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica;

Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mediocampistas: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez

Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez Delanteros: Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz

¿Por dónde ver EN VIVO el partido de Colombia contra Uzbekistán?

Usted puede seguir la transmisión EN VIVO del partido debut de la Selección Colombia contra Uzbekistán por medio de la señal del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, o acompañar el minuto a minuto del partido en la sección de Deportes en la página web de este mismo medio.

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Adicionalmente, y si lo prefiere, puede ver en vivo el partido por medio de las señales de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +, canales que cuentan con los derechos del encuentro.

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