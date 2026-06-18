Así quedó la Tabla de Posiciones del Grupo L luego de la victoria de Inglaterra y Ghana

Se jugaron los dos partidos correspondientes al Grupo L. A primera hora, la selección de Inglaterra venció 4-2 a Croacia en un partido marcado por la intensidad y los constantes ataques, que terminaron dejando a los ingleses como líderes del grupo.

Luego, el turno fue para el partido entre Ghana y Panamá, que disputaron un encuentro cerrado sin muchas oportunidades, que terminó siendo ganado por la selección africana que logró anotar a los 90+4 de la mano de Caleb Yirenkyi.

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Inglaterra 4 - 2 Croacia

El partido, que era uno de los más llamativos de la jornada y de la fase de grupos, comenzó con una alta intensidad por parte de ambos equipos. La selección dirigida por Thomas Tuchel tomó ventaja temprano en el partido.

En el minuto 9, Luka Modrić cometió una falta dentro del área que el juez sancionó como penal. En el minuto 11′ fue Harry Kane quien tomó posesión del balón para el lanzamiento y el arquero Dominik Livaković logró pararlo. Sin embargo, el cobro tuvo que repetirse, y esta vez Kane logró convertir y sumar el primero del partido.

El equipo croata reaccionó y en el minuto 36′ logró igualar el marcador tras un disparo de Martin Baturina, imposible de parar para Pickford. La igualdad no duró mucho, pues en el minuto 41′ nuevamente Kane pone a los ingleses arriba, tras un tiro de esquina cobrado por Declan Rice; el primer tiempo terminaría luego del empate de Croacia, obra de Petar Musa tras asistencia de Perišić.

El segundo tiempo comenzó con intensidad por parte de los ingleses; en el minuto 47′, Jude Bellingham fue el encargado de darle la ventaja a los británicos. El resto del encuentro fue dominado por los de Tuchel, que al minuto 85 fulminaron el partido tras una anotación de Marcus Rashford.

Estadísticas Inglaterra vs. Croacia - Crédito Sofascore Ampliar Estadísticas Inglaterra vs. Croacia - Crédito Sofascore Cerrar

Ghana 1 - 0 Panamá

El partido por el Grupo L comenzó emocionante, con una oportunidad para Panamá, que disputa su segundo Mundial, luego de una volea de Cecilio Waterman que logró ser despejada por el arquero congoleño. Después de esta jugada, el primer tiempo transcurrió sin grandes opciones para ninguna de las dos selecciones.

En el segundo tiempo el juego no cambió mucho de ritmo; en el minuto 59, Carlos Harvey de Panamá remató desde fuera del área; sin embargo, el balón se fue desviado por el lado derecho de la portería. El gol de la selección africana llegó en el minuto 5 de adición luego de un contraataque y un remate de Caleb Yirenkyi.

Tabla de posiciones Grupo L

Inglaterra inició con victoria su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partidazo venció a Croacia y es líder del Grupo L con tres puntos y una diferencia de gol de dos anotaciones. Por su parte, Ghana sumó también tres puntos en esta primera jornada, y amplía sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.