Monitorean deslizamiento que amenaza el cauce del río Cusiana

Las autoridades continúan evaluando la emergencia generada por un deslizamiento registrado en la vereda Monserrate, sobre la vía que comunica con Aguazul, debido al riesgo que representa para las comunidades asentadas aguas abajo del río Cusiana.

El desprendimiento de tierra, agua y material vegetal continúa generando preocupación entre organismos de socorro y entidades de gestión del riesgo, pues existe la posibilidad de que el material obstruya parcialmente el cauce y provoque represamientos o crecientes súbitas.

El director de la Defensa Civil en Boyacá, Luis Felipe Pérez, explicó que el fenómeno sigue siendo objeto de análisis técnico por parte de expertos y geólogos. «...El flujo de material vegetal, agua y tierra se precipita hacia el cauce y la ronda hídrica del río Cusiana, lo que puede generar obstrucción y represamiento de las aguas que pueden afectar a las comunidades aguas abajo...», advirtió.

Frente a la situación, autoridades departamentales, organismos de socorro y la Unidad de Gestión del Riesgo adelantan visitas técnicas, evaluación de daños y ejercicios de preparación comunitaria.

Entre las medidas previstas se encuentran simulacros y el fortalecimiento de los sistemas locales de respuesta para actuar oportunamente en caso de que la amenaza evolucione hacia una emergencia de mayores proporciones.