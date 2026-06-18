Jonathan Bosigas centra su campaña en recuperar la confianza ciudadana

A poco más de un mes de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja, el candidato Jonathan Bosigas aseguró que una de sus principales apuestas será recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración municipal, en medio de un proceso electoral que busca elegir al mandatario que gobernará la capital boyacense durante el tiempo restante del actual periodo constitucional.

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, Bosigas señaló que la ciudad enfrenta problemas estructurales que requieren atención inmediata, entre ellos el desempleo, los servicios públicos, la malla vial y el ordenamiento territorial. Según afirmó, estas dificultades han permanecido durante varios años sin una solución definitiva y se han convertido en obstáculos para el desarrollo de Tunja. «...Tenemos que llegar a actuar con contundencia, con urgencia y con la responsabilidad que implica este periodo para resolver temas de desempleo, servicios públicos, malla vial y ordenamiento territorial...», manifestó.

El candidato también se refirió a la situación administrativa de la ciudad tras la salida del exalcalde Mikhail Krasnov, asegurando que existe una percepción de desconfianza entre la ciudadanía frente a las instituciones públicas. En ese sentido, sostuvo que una eventual recuperación de la credibilidad institucional dependerá del cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. «...Hay que recuperar la confianza a través del cumplimiento y cuando las personas vean que están llegando las obras y que se administra con transparencia...», afirmó.

Bosigas, quien participa en la contienda con el aval del Partido Ecologista Colombiano, aseguró además que su campaña se desarrolla sin el respaldo de estructuras políticas tradicionales y que su principal compromiso será rendir cuentas a los ciudadanos.

Las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja se realizarán el próximo 26 de julio, fecha en la que los votantes escogerán al mandatario que dirigirá los destinos de la ciudad durante el resto del periodo de gobierno.