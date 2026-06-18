Se reactiva el cobro del peaje de Saboyá. Las comunidades adelantaban protestas desde hace 45 días

El miércoles 17 de junio se reactivó la operación y el recaudo en el peaje de Saboyá, Boyacá.

Saboyá

Después de cerca de cuatro meses de suspensión, el miércoles 17 de junio se reactivó la operación y el recaudo en el peaje de Saboyá, Boyacá. Esto como resultado de los acuerdos alcanzados entre las comunidades y el Instituto Nacional de Vías (Invías), en el marco del proceso de diálogo adelantado para atender las peticiones e inquietudes de los habitantes y líderes sociales que mantenían la manifestación.

La decisión fue concertada durante la más reciente mesa de trabajo realizada en el corregimiento de Garavito, municipio de Saboyá, con la participación de la Alcaldía y la Personería Municipal, el Ministerio de Transporte, la Gobernación de Boyacá y representantes de la población local, quienes reconocieron el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Invías y reiteraron su disposición de continuar construyendo soluciones conjuntas para el desarrollo y la conectividad de la región.

Durante este periodo, el Invías participó en espacios de concertación con representantes de la ciudadanía, autoridades locales y organismos de control para superar la situación que mantenía suspendido el recaudo en las estaciones de peaje.

En este espacio, la entidad presentó los avances de los tres compromisos adquiridos, incluyendo las intervenciones en los frentes de obra priorizados entre el Peaje de Casablanca y el corregimiento de Garavito, las gestiones adelantadas para la reducción de las tarifas diferenciales y los estudios de diagnóstico de impacto socioeconómico en el municipio de Saboyá asociados a la estación de peaje.

Estos resultados permitieron avanzar en la reactivación de la operación, garantizando la recuperación de recursos fundamentales para la atención de emergencias, la prestación de servicios a los usuarios, así como la conservación y el mejoramiento de este corredor nacional. La entidad proyecta el pleno restablecimiento de la operación y el recaudo en las demás estaciones de peaje de la Ruta Nacional 45A – Troncal Central durante los próximos días.

Esta labor se ejecutará de forma conjunta con las municipales en el marco de sus competencias, replicando el exitoso apoyo brindado por los gobiernos locales de Oiba y Saboyá en este ejercicio de articulación con los voceros y habitantes del sector.

Esta vía conecta los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Cesar, articulando ciudades estratégicas como Zipaquirá, Barbosa, San Gil, Bucaramanga y San Alberto.

Este corredor incluye la denominada Ruta de los Comuneros, un tramo fundamental para la movilidad de pasajeros, el transporte de carga y la integración económica del centro y nororiente del país.

El Invías hace un llamado a permitir la reactivación de la operación y el recaudo de los peajes, los cuales garantizan la distribución de recursos y el correcto funcionamiento de la infraestructura vial.

Este proceso de articulación territorial participativa ha contado con el apoyo del Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Policía Nacional, las Gobernaciones de Santander y Boyacá, las alcaldías municipales de la región y demás entidades que actuaron como garantes.