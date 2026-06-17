Activan amplio dispositivo de seguridad para la segunda vuelta presidencial en el área metropolitana

Pereira

Las autoridades de Pereira, Dosquebradas y La Virginia anunciaron un robusto plan de seguridad y logística para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, jornada para la cual fueron desplegadas más de 1.700 unidades de la Policía Nacional, además del apoyo del Ejército, la Fiscalía y diferentes entidades del orden municipal y metropolitano.

Las medidas fueron definidas durante un Consejo de Seguridad encabezado por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, junto con representantes de la Fuerza Pública y organismos de control, quienes revisaron los dispositivos que estarán operando antes, durante y después de la jornada democrática.

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El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, señaló que el objetivo principal es garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en un ambiente de tranquilidad, respeto y plenas garantías democráticas.

“Todas las medidas de seguridad están dispuestas para las elecciones de segunda vuelta presidencial. Más de 1.700 hombres de la policía estarán dispuestos toda esta semana, antes, durante y después, para garantizar que los comicios electorales se celebren en paz y en calma”, indicó el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos.

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Medidas de seguridad

Dentro de las acciones previstas se encuentra la activación de puestos de mando unificado, monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad, apoyo tecnológico con drones, controles viales estratégicos y vigilancia especial en los lugares donde se desarrollarán los procesos de votación y escrutinio.

Además, la administración municipal confirmó la implementación de medidas restrictivas como la ley seca, que comenzará el sábado a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el mediodía del lunes, así como restricciones para el transporte de escombros, mudanzas y otros elementos que puedan generar riesgos para el orden público. Las autoridades aclararon que no habrá restricción para el parrillero en motocicleta.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Pereira informó que los 1.700 uniformados estarán distribuidos en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, cubriendo los 140 puestos de votación habilitados en el área metropolitana, además de sedes de la Registraduría, centros de procesamiento de datos, lugares de escrutinio y bodegas de material electoral.

El comandante de la MEPER, coronel Óscar Ochoa, explicó que el despliegue incluye personal de inteligencia, investigación criminal, policía judicial y unidades operativas, que trabajarán de manera articulada con el Ejército Nacional para reforzar la seguridad tanto en sectores urbanos como rurales.

“Vamos a prever todo lo que significa alguna incitación a la violencia o al vandalismo. Total tranquilidad para todas las personas que viven y visitarán Pereira para este fin de semana”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa.

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Las autoridades también hicieron un llamado especial a la ciudadanía para mantener la calma durante el proceso electoral, evitar confrontaciones políticas y abstenerse de difundir información falsa o contenido sin verificar a través de redes sociales.

De igual manera, recordaron que conductas como la compra de votos, el constreñimiento al elector, el fraude electoral, la alteración de resultados o la financiación ilegal de campañas constituyen delitos contemplados en la legislación colombiana y serán objeto de vigilancia permanente por parte de los organismos de control.

Como parte de las recomendaciones para los votantes, las autoridades sugieren consultar previamente el puesto de votación, acudir con suficiente tiempo, proteger los documentos personales y reportar cualquier irregularidad a través de la línea de emergencias 123.