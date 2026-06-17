Hospital de Chiquinquirá fortalece atención especializada con nueva unidad renal

Los pacientes que requieren servicios de diálisis y hemodiálisis en el occidente de Boyacá tendrán una alternativa más cercana para acceder a estos tratamientos con la puesta en funcionamiento de la nueva unidad renal del Hospital Regional de Chiquinquirá, una obra que demandó una inversión cercana a los 1.300 millones de pesos.

Durante años, numerosos pacientes y sus familias debieron desplazarse hacia Tunja o incluso Bogotá para recibir atención especializada, lo que implicaba mayores costos económicos, extensas jornadas de viaje y dificultades adicionales para personas con enfermedades renales crónicas.

Durante la entrega de la infraestructura, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, señaló que el fortalecimiento del hospital permitirá ampliar la complejidad de los servicios médicos. «...Lo que estamos logrando es que el Hospital de Chiquinquirá pase de ser un hospital como lo conocemos más o menos de un segundo nivel a estar prestando servicios de tercero y cuarto nivel...» afirmó.

La ampliación de la capacidad instalada también forma parte de una estrategia más amplia para consolidar al Hospital Regional de Chiquinquirá como centro de referencia para el occidente del departamento y municipios vecinos de Cundinamarca. Entre los proyectos anunciados se encuentra además una nueva infraestructura destinada a la atención en salud mental.