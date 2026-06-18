Néstor Lorenzo tras la victoria de Colombia sobre Uzbekistán: “Es el primer escalón”

La selección Colombia inició con victoria su camino en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró vencer 3-1 a Uzbekistán, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Con esta victoria, la ‘Tricolor’ es líder del Grupo K, con tres unidades, superando a la selección de Portugal, que es segunda con un punto luego de su empate frente al Congo.

Posterior al encuentro, el entrenador argentino Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre cómo vio el primer partido del equipo, los puntos fuertes y lo que se debe corregir, lo que viene para los enfrentamientos por la segunda y tercera fecha.

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Análisis del partido frente a Uzbekistán

Sobre el rival, el entrenador aseguró que: “Sabíamos que iba a ser un partido difícil; en el primer tiempo fuimos absolutos protagonistas, jugamos en campo de ellos. Luego, creo que nos hundimos un poco, en el segundo tiempo, a partir del minuto 10. Ellos tienen un juego muy directo, que te mete gente en el área y te obliga a estar ahí, a bajar; no es que progresen bajando. Creo que tuvimos que refrescar porque se nos venían”.

En cuanto al marcador con el que el equipo terminó el primer tiempo, afirmó: “Pensábamos que de pronto en el primer tiempo podríamos haber sacado una diferencia mayor”.

Igualmente, el seleccionador se refirió a los cambios realizados, uno de los principales, la salida de James Rodríguez por Jaminton Campaz: “Ayer lo dijimos, que los 26 estaban a un muy buen nivel; es más, el cambio podía ser otro. Elegimos por características jugadores de banda para tapar la doble presencia de banda que tienen ellos”.

En cuanto a lo que el equipo debe mejorar de cara a los próximos enfrentamientos, Lorenzo reconoce que el gran punto débil del equipo está en la finalización de las jugadas: “Hay que terminar un poco mejor las jugadas, nos entretuvimos con la posesión y no generamos el centro o el remate al arco”.

Ambiente en el Estadio Azteca

Más de 80 mil personas estuvieron presentes en el Estadio Ciudad de México para el partido; gran parte de ellos eran hinchas colombianos. Sobre este tema, Lorenzo afirmó que el ambiente que se vivía en las gradas tuvo consecuencias en algunos jugadores.

“La verdad es que es una energía hermosa, pero también emocionalmente le pesó a algunos muchachos. Creo que de los que más corren, de los que mejor están físicamente, hoy sufrieron el partido desde ese punto de vista y tiene que ver un poco con la carga emocional que genera el primer partido y el marco en el que jugamos. Y aparte con la obligación de ser el protagonista y ganar porque todos nos daban como favoritos, lo cual a nadie le gusta”.

¿Qué viene para los partidos frente a Congo y Portugal?

Luego de la victoria, el entrenador ya piensa en lo que será la segunda y tercera jornada de la fase de grupos, asegurando que la estrategia se adaptará dependiendo de las características de los equipos y reconoce la fortaleza de los próximos rivales.

“Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte que ha hecho un gran partido contra uno de los mejores equipos del mundo (Portugal), le ha jugado de igual a igual. Tenemos dos partidos muy importantes y fuertes por delante, de pronto con otras características, entonces la estrategia será otra”, aseguró el entrenador argentino.

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