Pékerman y un conmovedor encuentro con los jugadores de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó mucho más que tres puntos y el liderato parcial del Grupo K. Una vez finalizado el encuentro en el Estadio Ciudad de México, las cámaras captaron uno de los momentos más emotivos de la jornada: el reencuentro entre José Néstor Pékerman y los jugadores del combinado nacional, una imagen que despertó la nostalgia y recordó una de las épocas más exitosas del fútbol colombiano.

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El entrenador argentino, quien actualmente hace parte de un equipo de transmisión televisiva durante la Copa del Mundo, estuvo presente en las tribunas siguiendo de cerca el compromiso y celebró cada una de las anotaciones de Colombia. Tras el pitazo final, descendió hasta el terreno de juego para saludar personalmente a los futbolistas, quienes respondieron con abrazos y gestos de cariño hacia el técnico que marcó una generación entera.

Uno de los instantes más especiales se produjo con Radamel Falcao García. Ambos compartieron un emotivo encuentro y posteriormente fueron vistos conversando y compartiendo un momento de complicidad a bordo de un avión, una imagen que rápidamente se convirtió en símbolo del legado que construyeron juntos. Bajo la dirección de Pékerman, Falcao fue uno de los referentes del proceso que devolvió a Colombia a la élite del fútbol mundial y consolidó una relación que se mantiene intacta con el paso de los años.

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También hubo un afectuoso saludo con Luis Díaz, una de las grandes figuras del actual equipo de Néstor Lorenzo. Aunque el extremo guajiro no hizo parte del proceso liderado por el argentino, ambos intercambiaron unas palabras y un abrazo que reflejaron el respeto que existe hacia uno de los técnicos más queridos en la historia de la Selección Colombia.

Pékerman dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano. Durante su ciclo, clasificó al equipo a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, alcanzando por primera vez los cuartos de final en una Copa del Mundo y transformando la mentalidad competitiva de toda una generación. Por eso, su presencia en el debut mundialista de Colombia y el reencuentro con sus antiguos dirigidos representó mucho más que una simple fotografía: fue el recuerdo vivo de una etapa que cambió para siempre la historia del fútbol colombiano y que sigue uniendo a quienes hicieron parte de ella.