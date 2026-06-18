“Es momento de recuperar la autonomía de la ciudad”: Nohora Cano, candidata a la Alcaldía de Tunja

Nohora Milena Cano Fonseca, candidata a las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja por el Partido Mira / Foto: Caracol Radio.

Tunja

A pocas semanas de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja, previstas para el próximo 26 de julio, la candidata Nohora Milena Cano Fonseca, del Partido Mira, explicó las razones que la llevaron a postularse y presentó las principales líneas de su propuesta de gobierno para el año y medio restante del actual periodo administrativo.

Según Cano, la capital boyacense atraviesa un momento determinante en materia institucional y requiere recuperar su autonomía frente a las estructuras políticas tradicionales que, en su concepto, han influido en la administración de la ciudad durante los últimos años.

“Tunja está atravesando un momento muy importante dentro de la gobernanza institucional y es importante recuperar la autonomía y la independencia de la ciudad de las corrientes políticas tradicionales”, afirmó.

La aspirante señaló que la ciudad enfrenta dificultades en diferentes frentes, entre ellos la infraestructura vial, la seguridad, la gestión administrativa y los procesos contractuales. Por ello, considera que, aunque el tiempo de gobierno sería limitado, es posible avanzar en la recuperación de la ciudad mediante una estrategia enfocada en el fortalecimiento de las finanzas públicas y la confianza ciudadana en las instituciones.

Cano, abogada y doctora en Derecho, aseguró que uno de los principales retos de la administración municipal será mejorar la situación fiscal de Tunja. Para ello plantea tres acciones prioritarias: optimizar el recaudo, diversificar las fuentes de ingreso y fortalecer el control sobre el gasto público.

La candidata también expresó su preocupación por lo que considera debilidades en la defensa jurídica del municipio y cuestionó algunos procesos de contratación.

“Tunja tiene graves problemas de defensa jurídica y se están obviando procesos de selección objetiva de contratistas. La ciudad tiene que recuperarse con saneamiento tributario, defensa jurídica y transparencia en los procesos contractuales”, indicó.

Asimismo, destacó su experiencia en el sector público, recordando que durante su paso por la Secretaría de Gobierno de Tunja tuvo bajo su responsabilidad recursos cercanos a los 20 mil millones de pesos, asegurando que no registra investigaciones fiscales, disciplinarias ni penales.

“Tenemos conocimiento, tenemos experiencia en el sector público yo maneje más o menos 20 mil millones de pesos en la Secretaría de Gobierno de Tunja y no tengo ninguna investigación ni fiscal ni penal ni disciplinaria entonces es importante que la persona que llegue a gobernar la ciudad sea digno representante de esa capacidad intelectual que tienen los ciudadanos tunjanos”, aseguró Cano Fonseca

Al dirigirse a los ciudadanos, Cano resaltó su trayectoria académica y profesional, así como sus vínculos con la capital boyacense.

La candidata recordó que nació en Tunja, es egresada del Colegio de Boyacá y de la Universidad Santo Tomás, además de haber ejercido como docente en instituciones de educación superior como la UPTC, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y la Universidad Santo Tomás.

Igualmente, aseguró que su trabajo la ha acercado a distintos sectores de la comunidad, incluyendo comerciantes, vendedores y gremios de la ciudad.

Finalmente, insistió en que su candidatura representa una alternativa independiente frente a las fuerzas políticas tradicionales del departamento.

“Los ciudadanos deben tener la tranquilidad de que somos una propuesta independiente, con experiencia, formación académica y conocimiento de la ciudad”, concluyó la aspirante.