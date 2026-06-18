DNP impulsa obras viales en Boyacá con nuevos recursos para Oriente y Occidente

La articulación entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Boyacá continúa avanzando en el marco del Pacto Boyacá Raíz y Futuro. Durante una reunión de trabajo en la que participaron funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Gobernador de Boyacá, se dieron a conocer importantes avances en la ejecución de proyectos de infraestructura vial que buscan fortalecer la conectividad y la competitividad del departamento. Entre los anuncios se destacó la adjudicación del contrato para el corredor Turmequé-Villapinzón y los avances contractuales de las vías Sotaquirá-Aguabuena, Cómbita-Moniquirá y Toca-Chivatá, las cuales se encuentran próximas a avanzar a nuevas etapas dentro de sus respectivos procesos.

En el encuentro también se confirmó la destinación de recursos para otros corredores estratégicos del departamento. El proyecto vial Tenza-Sutatenza contará con una inversión cercana a los 55.000 millones de pesos mediante recursos de regalías y aportes de cofinanciación, mientras que continúan las gestiones institucionales para asegurar la viabilidad financiera de la vía Villa de Leyva-Arcabuco.

Las obras hacen parte de los compromisos adquiridos por la Nación y el departamento dentro del pacto suscrito el año pasado, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo regional mediante inversiones en infraestructura, movilidad y conectividad para las diferentes provincias boyacenses.

Uno de los anuncios más relevantes estuvo relacionado con la provincia de Occidente, para la cual se confirmó una inversión de 80.800 millones de pesos destinada al mejoramiento de la red vial. La incorporación de estos recursos permitirá ampliar el alcance del Pacto Boyacá Raíz y Futuro hacia una de las regiones que históricamente ha reclamado mayores inversiones en infraestructura de transporte.

Con estos anuncios, el Gobierno Nacional y la Gobernación buscan acelerar la ejecución de proyectos estratégicos durante los próximos meses y consolidar una agenda conjunta orientada a mejorar la movilidad, fortalecer la economía regional y generar mejores condiciones para campesinos, productores, mineros y habitantes de las distintas provincias del departamento.