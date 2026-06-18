Caja Honor anunció vivienda a las 56 familias de los uniformados fallecidos en Puerto Leguízamo. (Foto: cortesía Caja Honor)

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caja Honor) anunció que las 56 familias de los uniformados fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, que no contaban con vivienda propia, accederán a una a través de una estrategia liderada por la entidad, junto al Gobierno Nacional y aliados del sector privado.

El anuncio se realizó durante la conmemoración de los 79 años de Caja Honor, de acuerdo con la entidad, de las 56 familias registradas, 51 serán beneficiadas a través del Fondo de Solidaridad administrado por Caja Honor, creado para apoyar a los uniformados caídos y a los miembros de la Fuerza Pública en condiciones de especial vulnerabilidad.

Las cinco familias restantes, cuyos uniformados no estaban afiliados a la entidad al momento de su fallecimiento, recibirán apoyo mediante una alianza entre la Corporación Matamoros y empresas privadas.

“Detrás de cada solución de vivienda hay una familia que encuentra tranquilidad, estabilidad y una nueva oportunidad para reconstruir su proyecto de vida. Este es un homenaje concreto a quienes entregaron todo por Colombia”, afirmó José Andrés Jiménez Amaya, gerente general de Caja Honor.

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Nuevos subsidios para facilitar el acceso a vivienda

Durante la ceremonia también se anunciaron avances en subsidios de vivienda para militares y policías. Uno de ellos es la concurrencia de subsidios entre Caja Honor, las cajas de compensación familiar y las entidades territoriales, una medida que permitirá sumar diferentes fuentes de financiación para facilitar la compra de vivienda propia.

Lanzan programa de vivienda rural para soldados y policías

Otro de los anuncios fue el lanzamiento del modelo de vivienda rural para integrantes de la Fuerza Pública, desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa y Caja Honor.

La iniciativa busca que soldados y policías puedan acceder a soluciones habitacionales en zonas rurales y desarrollar proyectos productivos en sus territorios de origen, fortaleciendo así las oportunidades económicas para sus familias.

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Héroes con Futuro: apoyo integral para veteranos

Caja Honor también presentó el programa Héroes con Futuro, una estrategia enfocada en la población veterana que ayuda al acceso a vivienda, educación, emprendimiento y fortalecimiento económico.

El programa promoverá alianzas con instituciones de educación superior, acceso a subsidios y créditos para vivienda, así como apoyo a proyectos productivos y agrícolas para veteranos y sus familias.