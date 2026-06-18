Contratista de CENS resultó herido tras caer en una mina antipersona en Tibú

Imagen de referencia de mina antipersonal. / Foto: Archivo. ( Colprensa )

Catatumbo

CENS grupo EPM lamentó a través de un comunicado, el hecho ocurrido este jueves 17 de junio del 2026 en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, donde un contratista que adelantaba actividades asociadas a la prestación del servicio de energía resultó herido tras verse afectado por una mina antipersona.

De acuerdo con lo informado por la compañía, una vez ocurrido este hecho, “se activaron los protocolos de atención y acompañamiento correspondientes” para brindar apoyo al trabajador.

Más información Sector calzado en Cúcuta cerró el primer semestre del 2026 con una baja en ventas del 40%

Así mismo, Centrales Eléctricas de Norte de Santander expresó su solidaridad con el trabajador y rechazó cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad y la labor de quienes trabajan diariamente para garantizar la prestación del servicio de energía en las diferentes comunidades de la región del Catatumbo.

“Rechazamos de manera contundente cualquier acto que atente contra la seguridad de nuestros trabajadores y contratistas, quienes desempeñan una labor fundamental para llevar energía y bienestar a los territorios”.

De igual manera resaltó que este tipo de acciones no solo afectan a la víctima, sino también a toda la comunidad y el esfuerzo diario de la compañía para brindar de manera continua el servicio eléctrico, aún en las zonas más apartadas del departamento.