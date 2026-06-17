Sector calzado en Cúcuta cerró el primer semestre del 2026 con una baja en ventas del 40%

Persona con zapatos de corsones y al fondo una persona amarrando sus zapatos (Fotos vía Getty Images)

Norte de Santander

De acuerdo con María Fernanda Cadena Ardila, directora de Corpoincal, la industria del calzado en Norte de Santander no ha tenido un buen 2026 en materia de ventas. Al menos en un 40% se redujo la comercialización de sus productos durante el primer semestre de este año.

“Para el sector ha sido bastante golpeado, en este primer semestre las ventas han bajado en un 40%, tenemos no solamente el gremio de calzados sino toda la cadena de valor del calzado, peleteros, entre otros”, expresó Cadena.

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Resaltó que la llegada de plataformas digitales como Temu y Shein ha afectado las ventas del gremio en Cúcuta.

“Eso es un gran daño que le hacemos a los empresarios de nuestra ciudad y es la compra de estas plataformas inescrupulosas, porque de verdad son unas plataformas que no cobran aranceles, que no cobran los impuestos que sí pagan nuestros empresarios”.

Recordó que el sector calzado, por décadas, ha servido de sustento para centenares de familias en la zona de frontera y pidió a los cucuteños apoyar el producto que se hace en la región.

“La invitación es a que por favor apoyemos lo nuestro, apoyemos lo cucuteño y apoyemos lo colombiano”.

Se teme que el panorama continúe de esa manera y los comerciantes deban seguir cerrando sus establecimientos.