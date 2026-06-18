Transportadores de Ocaña alertan por violencia y bloqueos en la vía hacia Aguachica

El transporte público de la provincia de Ocaña expresó su preocupación por el incremento de los hechos violentos y los constantes bloqueos en la vía que comunica con Aguachica, Cesar. Durante una mesa de trabajo con las autoridades, los representantes del gremio advirtieron que estas situaciones afectan la prestación del servicio y ponen en riesgo a conductores y pasajeros.

Román Jácome, gerente de Cootransunidos, aseguró que el corredor presenta un abandono institucional y que, pese al cobro del peaje, los transportadores no cuentan con las garantías necesarias para movilizarse. “No tenemos presencia permanente de Policía, Ejército, tránsito ni servicios de grúa que permitan atender una emergencia. Nos sentimos desprotegidos en este corredor vial”, afirmó.

El dirigente también recordó que en los últimos días fue reportado un artefacto explosivo en el sector de Platanal, situación que obligó a suspender momentáneamente la movilidad hasta que la comunidad retiró el elemento y el tránsito pudo restablecerse.

Además de los hechos de violencia, los transportadores denunciaron que los bloqueos prolongados obligan a pasajeros y conductores a permanecer durante horas sobre la carretera, sin acceso a servicios básicos y expuestos a situaciones de riesgo.

“Tuvimos pasajeros esperando durante horas, sin dónde comer, ir al baño o recibir atención. Cada cierre aumenta la percepción de inseguridad y hace que muchas personas prefieran no viajar por este corredor”, señaló Jácome.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer la seguridad e invertir en la infraestructura vial, al considerar que el corredor Ocaña–Aguachica soporta un alto flujo de carga pesada y requiere intervenciones que garanticen una movilidad segura y eficiente.