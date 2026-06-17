Catatumbo: 17 meses de conflicto armado entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN

Catatumbo

17 meses después de haber iniciado el conflicto en el Catatumbo, la crisis continúa. Desplazamiento forzado, secuestros, desapariciones forzadas, enfrentamiento armado, ataques con explosivos, entre otros, se siguen presentando en la zona norte del departamento Norte de Santander.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Víctimas, el balance que ha dejado estos 17 meses de conflicto no es alentador.

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“En lo que va corrido de este tiempo se han presentado más de 130 mil desplazamientos forzados de campesinos de esta región, un sinnúmero de personas asesinadas y la confrontación armada se ha venido transformando, no solamente con los asesinatos selectivos, los combates entre los actores armados, sino también el ataque con drones cargados con explosivos, no solamente contra los civiles y la fuerza pública, sino también contra las viviendas de campesinos que lo han perdido todo", expresó Olguín Mayorga, presidente de esta asociación.

Añadió que el conflicto entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN “ha dejado desolación, tristeza en el territorio, pero también grandes pérdidas económicas”.

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Sin garantías de seguridad

De acuerdo con Mayorga, lo que más le preocupa a la población civil es que en territorio no hay garantías en materia de seguridad, para que las familias que han salido desplazadas, regresen a sus fincas.

“El Gobierno Nacional ha sido incapaz de brindar las condiciones de seguridad, por el contrario, el conflicto se está trasladando hacia otros sectores. Inicialmente el fuerte de este conflicto fue el municipio de Tibú, pero en los últimos días hemos visto el avance hacia el municipio de El Tarra y por supuesto a la zona rural del municipio de Sardinata".