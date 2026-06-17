Comerciantes esperan que el debut de Colombia impulse las ventas en Cúcuta

El comercio del centro de Cúcuta ya está vestido de amarillo, azul y rojo. Camisetas de la Tricolor, banderas, vuvuzelas, manillas, alcancías, balones y hasta ropa para mascotas hacen parte de la oferta con la que los vendedores esperan aprovechar el debut de Colombia frente a Uzbekistán, esta noche.

Danilo Contreras, comerciante de camisetas, aseguró a Caracol Radio que espera una importante jornada de ventas. “Esperamos que revienten las ventas, que nos vaya muy bien y que Colombia gane. En mi caso vendo camisetas de la Tricolor desde los 60 mil pesos y ya hemos visto un aumento en las ventas. La camiseta de la Selección es la que más está saliendo; desde temprano la gente ha venido a comprar”.

Luis Enrique Becerra, otro comerciante del centro de la ciudad, manifestó que “vendo manillas de la Selección y esperamos que las ventas se activen por el partido de hoy. Ya vemos movimiento en las calles y eso es una buena señal”.

La fiebre mundialista también se refleja en la venta del tradicional álbum Panini. William Ibañes señaló que “vendo el álbum oficial Panini con sus láminas y esto ha sido espectacular. Hemos vendido bastante y con el partido de hoy seguramente nos irá mejor, porque juega la Selección y la fiebre mundialista es muy grande”.

Además de apoyar a Colombia, muchos aficionados aprovechan para comprar banderas, banderines, vuvuzelas y otros artículos para alentar durante el encuentro.

Marisol Jaramillo indicó que “tenemos banderas, banderines, vuvuzelas, balones y muchos artículos para apoyar a la Selección. Esperamos que hoy se mueva mucho el comercio, que gane Colombia y, por supuesto, que también gane el comercio local”.

Los comerciantes coinciden en que una victoria de la Selección Colombia sería el mejor escenario para cerrar una jornada de buenas ventas en el centro de Cúcuta.