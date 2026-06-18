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Análisis del debut de Colombia: lo bueno, lo malo y lo feo de la victoria ante Uzbekistán

Tras el triunfo de la Selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026, en 6AM W se analizó el partido de la Tricolor y el rendimiento de futbolistas como Luis Fernando Díaz, jugador del partido por parte de la FIFA, James Rodríguez y Camilo Vargas.

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Los periodistas César Augusto Londoño y Diego Ruega dieron sus impresiones del triunfo del seleccionado colombiano:

Para Londoño el partido era de “paciencia” porque se sabía que Uzbekistán se iba a defender. Cuestionó también las decisiones del árbitro central, Anthony Tylor, con las amonestaciones al defensor Abdukodir Khusanov, ¿mereció ver la doble amarilla?

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“Uzbekistán no tiene figuras sobresalientes, su mejor jugador es Khusanov, defensor del Manchester City, que pegó tres patadas y dos de ellas fueron ignoradas por el árbitro: sacó tarjeta amarilla por un patadón fuerte a Luis Díaz, pero siguió golpeando”, indicó.

De la misma manera, señaló que el primer tiempo de Colombia fue de control del balón, impidiendo remates al arco de Camilo Vargas. Sin embargo, cuestionó los fallos en defensa de la Tricolor en la anotación de Abbosbek Fayzullaev.

Por su parte, Diego Ruega elogió el partidazo de Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich, quien dio una asistencia y anotó el segundo gol de Colombia. Sin embargo, hizo un llamado de atención.

“Los pies en la tierra, enfrentábamos a uno de los equipos más débiles del campeonato. Lorenzo lento en los cambios, James no participó en el partido, al igual que Luis Suárez”, mencionó.

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¿Preocupa el desempeño de James Rodríguez?

Rueda señaló que los partidos del capitán de la Tricolor ante Croacia y Francia (amistosos en Estados Unidos) fueron los de más bajo nivel.

“James no corría. Lo más importante fueron sus pases, sus habilitaciones, pero no participó, no recuperó un balón y por eso los jugadores de arriba no lucieron (…). Preocupante”, indicó.

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Así las cosas, sostuvo que James no debería ser titular en el próximo juego de Colombia ante la República Democrática del Congo.

“En este momento sí lo toco para que no sea titular, que entienda que hay otros que pueden hacer ese trabajo: está Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jaminton Campaz. Es hora de ver que no está en buen nivel para el Mundial”, sentenció.

¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo del debut de Colombia?

Lo bueno: el gol y asistencia de Luis Díaz, quien fue elegido por la FIFA como figura del partido.

el gol y asistencia de Luis Díaz, quien fue elegido por la FIFA como figura del partido. Lo malo: el rendimiento de James Rodríguez, capitán y 10 de la Selección Colombia.

el rendimiento de James Rodríguez, capitán y 10 de la Selección Colombia. Lo feo: el gol que marcó Uzbekistán tras una desatención defensiva, ¿Camilo Vargas está involucrado?

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Escuche el análisis completo de 6AM W sobre el partido de Colombia vs. Uzbekistán a continuación: