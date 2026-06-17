“El gol es organizar el mejor Mundial de la historia”: representante del gobierno mexicano

Gabriela Cuevas es representante del Gobierno de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su labor ha estado enfocada en dos frentes: la organización deportiva y la estrategia denominada “Mundial Social”, orientada a aprovechar el torneo como una plataforma de promoción turística, económica y cultural para México.

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A pocas horas del debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cientos de aficionados colombianos se congregaron en el emblemático Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, para demostrar su apoyo al equipo nacional.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya hizo historia al convertirse en la edición más grande de todos los tiempos, con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos. El certamen es organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Para Gabriela Cuevas, representante del Gobierno mexicano para la organización del Mundial, aseguró que el país cumplió con todos los compromisos asumidos ante la FIFA y que las sedes mexicanas están preparadas para recibir a millones de visitantes. Destacó además que durante los últimos meses se realizaron simulacros en aeropuertos, pruebas de movilidad y ajustes migratorios para garantizar una operación eficiente durante el campeonato.

La inauguración también estuvo marcada por la historia. El legendario Estadio Azteca se convirtió en el primer escenario del mundo en albergar tres ceremonias inaugurales de una Copa del Mundo, tras haber sido sede en 1970, 1986 y ahora en 2026.

¿Cómo es la relación con la FIFA?

La representante indicó que la relación con la FIFA se firmó en el año 2018 y allí se mostró el interés de México de hacer parte del Mundial, con el tiempo se lograron renegociar algunos términos, “México es un país amigo de todos, entendemos tanto en FIFA como en México que el gol es el mismo, el gol es organizar el mejor Mundial de la historia”.

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Colombianos en México

Gabriela Cuevas indicó que es difícil poder dar un número claro de colombianos en el Estadio, porque en México hay muchos connacionales radicados.

Agregó que actualmente en México se están realizando algunas manifestaciones y protestas, pero como parte de la libre expresión, en la ciudad han podido coexistir ambas situaciones.

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