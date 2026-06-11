Nueva resolución permite a la ADRES girar recursos de la salud sin facturación previa

ADRES suspendió pagos por atención a víctimas de accidentes de tránsito a 16 IPS (Fotos vía Getty Images y redes sociales de la ADRES)

SALUD

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) expidió la Resolución 0107427 de 2026, mediante la cual se “ flexibilizan ” los lineamientos para el giro directo de los recursos de Presupuestos Máximos a clínicas, EPS y proveedores en salud.

Recordemos que los presupuestos máximos son los recursos que se le transfieren al sector para garantizar el suministro de servicios y tecnologías, que no son financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Modificaciones a los giros

La principal modificación quedó consignada en el artículo primero de la resolución, donde la ADRES señala que se podrán hacer los giros incluso si las facturas son entregadas de forma posterior.

“Los soportes del anexo técnico establecido en la resolución 82395 de 2024, podrán ser entregados cuando la Entidad lo considere pertinente de manera previa o posterior, al desembolso del Giro Directo”, indica la ADRES.

La disposición implica que los recursos podrán ser girados aun cuando la totalidad de la documentación asociada al trámite no haya sido entregada previamente, trasladando parte de la verificación documental a una etapa posterior al desembolso.

En los considerandos de la resolución, la ADRES explica que aún así, las EPS deberán reportar información detallada para efectuar los giros.

“La omisión o error en el diligenciamiento de estos instrumentos impide jurídicamente a la ADRES efectuar el giro, sin que ello implique discrecionalidad o arbitrariedad, dado que la carga técnica recae exclusivamente en la EPS”, indica la documentación.

Cabe resaltar que la ADRES también mantiene la responsabilidad de las EPS sobre la información reportada.

“Las EPS y EOC, serán responsables de la veracidad, calidad y exactitud de la información reportada en la herramienta MIPRES”, asegura la entidad que maneja los recursos del sistema de salud.

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