Seis municipios están en alerta por riesgo de inundaciones en Córdoba
Las autoridades ambientales declararon alerta naranja en el río Canalete tras las fuertes lluvias registradas durante el 16 y 17 de junio.
Montería
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS) declaró alerta naranja en el río Canalete, Córdoba, tras las intensas lluvias registradas durante los días 16 y 17 de junio de 2026.
“La CVS informa que se mantiene alerta naranja por la probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones en la cuenca del río Canalete. Se recomienda a las comunidades ubicadas en zonas ribereñas mantenerse atentas a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes”, indicó la CAR – CVS.
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Tras lo expuesto, las autoridades recomendaron especial atención en municipios como Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y Santa Cruz de Lorica.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...