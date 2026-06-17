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17 jun 2026 Actualizado 18:30

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Seis municipios están en alerta por riesgo de inundaciones en Córdoba

Las autoridades ambientales declararon alerta naranja en el río Canalete tras las fuertes lluvias registradas durante el 16 y 17 de junio.

Seis municipios están en alerta por riesgo de inundaciones en Córdoba. Foto: Archivo Caracol Radio.

Seis municipios están en alerta por riesgo de inundaciones en Córdoba. Foto: Archivo Caracol Radio.

Seis municipios están en alerta por riesgo de inundaciones en Córdoba. Foto: Archivo Caracol Radio.
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La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS) declaró alerta naranja en el río Canalete, Córdoba, tras las intensas lluvias registradas durante los días 16 y 17 de junio de 2026.

“La CVS informa que se mantiene alerta naranja por la probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones en la cuenca del río Canalete. Se recomienda a las comunidades ubicadas en zonas ribereñas mantenerse atentas a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes”, indicó la CAR – CVS.

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Tras lo expuesto, las autoridades recomendaron especial atención en municipios como Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y Santa Cruz de Lorica.

Alerta de la CAR - CVS.

Alerta de la CAR - CVS.

Alerta de la CAR - CVS.

Alerta de la CAR - CVS.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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