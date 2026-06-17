Anuncian fecha para la realización de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería en 2027. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La administración departamental anunció fecha para la realización de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería en el año 2027. El anuncio se conoce en medio de la reciente polémica generada por la indagación que adelanta la Procuraduría General de la Nación tras la proyección de videos del candidato Abelardo de la Espriella en medio de dos conciertos de cierre de la edición anterior (13 y 14 de junio).

Según la Gobernación de Córdoba, el evento en su edición 65, se realizará del 11 al 20 de junio del año 2027.

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La versión 64 de la Feria de la Ganadería permitió la donación de más de 700 reses que serían entregadas a las familias que resultaron damnificadas por las inundaciones del pasado mes de febrero. Además, el evento se habría sumado a las acciones buscarían reactivar la economía en el departamento tras la emergencia.

“La capital ganadera de Colombia atravesó este año uno de los momentos más difíciles de su historia, pero los ganaderos estuvimos desde el momento cero ahí. Sabemos que el campo necesita volver a florecer y gracias a una gran muestra de solidaridad logramos recaudar 731 vacas que serán entregadas a familias rurales para que puedan reconstruir sus vidas y volver a empezar a través de la ganadería”, informó la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

La Feria de la Ganadería edición 64 se realizó durante 10 días en la ciudad de Montería, del 5 al 15 de junio de 2026.