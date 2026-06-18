“Las garantías están dadas para una votación masiva de los monterianos”: Alcaldía de Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

Tras un Comité de Seguimiento Electoral en Montería, las autoridades aseguraron que la ciudad estaría lista para que la segunda vuelta presidencial se realice con normalidad.

“El llamado es a que los monterianos asistan a las urnas en paz y con la actitud del respeto por la opinión de los demás, pues existen las condiciones para que las personas salgan a votar de manera masiva. Todas las entidades dan un parte de tranquilidad en la ciudad, con miras a los comicios. De igual manera, la fuerza pública garantiza la seguridad para los 95 puestos de votación, antes, durante y después del proceso electoral, reforzando dispositivos de seguridad en algunos puntos que requieran de mayor interés”, informó la administración municipal.

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“De esta forma, se brindan las garantías tanto para los votantes como para jurados, testigos electorales y todo el personal que participa en esta segunda vuelta de la elección presidencial para el periodo 2026 – 2030”, agregó.

Llamado de la Policía

Las autoridades de Policía hicieron un llamado para que las informaciones sean corroboradas y así evitar alteraciones del orden público.

“Es menester recomendar a la ciudadanía tener cuidado con la información que se propaga a través de las redes sociales, que en muchos casos atiende a rumores malintencionados, que resultan ser noticias falsas. Invito a todos los ciudadanos y medios de comunicación para que por favor no generemos desinformación y corroboremos los hechos”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz.

“En esto me quiero referir al cerramiento que están haciendo en una sede del Banco de Bogotá aquí en la ciudad de Montería. Este cerramiento se da en el marco de unas obras, un mantenimiento que van a realizar en el banco, no porque haya una información o una intención de generar violencia este 21 de junio o posterior a los resultados electorales”, señaló el uniformado.

Finalmente, sostuvo que “por parte de la Policía Nacional vamos a estar desplegados garantizando la seguridad y tranquilidad”.