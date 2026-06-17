Retenes ilegales: El EGC contrasta información propia con la que tienen los civiles en sus celulares

Remedios- Antioquia

Ante las alertas sobre la estrategia del frente 4 de las disidencias en el nordeste de Antioquia , especialmente en Segovia y Remedios, de retomar el territorio donde pretenden controlar la minería ilegal con acciones que afectan a la población, sus enemigos, el Clan del Golfo, reforzaron acciones de represión a la población, algunas ya conocidas como retenes y revisar los celulares.

Fuentes de la zona rural de Remedios informaron a Caracol Radio que el grupo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia ha intensificado sus acciones que generan temor entre la población civil, al parecer, con miras a proteger el territorio que hoy ostentan a sangre y fuego. Según las fuentes integrantes de este grupo, tienes dos puntos específicos, permanentes y estratégicos: uno es en la zona del Osito, en la vía que conduce a la vereda El Puná, Santa Marta y Lejanías. También tendrían como zona de escondite Las Delicias y Monte Loro. Según la información, en este sector del Osito es donde hay un retén permanente y además es donde convocan a reuniones a comerciantes, mineros. Allí duermen y consumen los alimentos, según las fuentes protegidas.

El otro punto fijo donde constantemente intimidan a los pobladores es el sector conocido como El Peaje, que es un lugar ubicado a unos 3 km del área urbana de Remedios . En este lugar, aparte de parar a las personas, también es otro sitio de reuniones donde citan a los gremios, donde les dan a conocer las exigencias económicas o instrucciones.

En el peaje existe una particularidad que no se había implementado. Es, según las fuentes, que allí en medio del retén ilegal revisan los celulares, pero, además, que la información es comparada con otra que un integrante del Clan del Golfo sentado en una mesa tiene en un computador portátil, lo que genera una profunda incertidumbre, ya que desconocen con qué la comparan o si alguien está detrás de esa inspección al teléfono o qué buscan realmente.

Agrega la denuncia de que esto, al parecer, se pudo haber implementado con motivo de la alerta que se emitió sobre la intención del frente 4 y con lo que buscan es reforzar la seguridad para evitar incursiones de sus enemigos.

Esta alerta la hacen desde el territorio con la intención de que las autoridades puedan tomar medidas ante las constantes acciones ilegales de los grupos armados. Por seguridad, envían la información a Caracol Radio, ya que temen que el grupo tome represalias contra quien informe sobre estos movimientos.