El Ejército liberó a cuatro adultos y un menor amarrados en una vivienda en Remedios, Antioquia

Ejército liberó a cuatro adultos y un menor de edad amarrados en Remedios, Antioquia

El Ejército Nacional ubicó en zona rural de Remedios, Antioquia, una vivienda donde permanecían amarrados cuatro adultos y un menor de edad.

La operación se adelantó en la vereda Mata Arriba, por tropas del Batallón de Selva N.° 55, adscrito a la Décima Novena Brigada, en medio de las acciones militares que se desarrollan en el Nordeste Antioqueño.

Según la información conocida, los uniformados llegaron al lugar y encontraron a las cinco personas retenidas. La rápida reacción de las tropas permitió protegerles la vida y evitar un posible secuestro u homicidio.

La operación se dio tras lo ocurrido el pasado 6 de junio en la vereda Las Camelias, donde fueron asesinadas cuatro personas por parte de Disidencias Farc, de la Estructura 4 del Bloque Magdalena Medio.

Al notar la presencia del Ejército, los integrantes de la estructura armada huyeron del sector. Las autoridades verifican información preliminar según la cual habrían llevado consigo a otro ciudadano.

Las tropas se mantienen desplegadas en la zona para ubicar a los responsables y evitar nuevas acciones criminales contra la población civil.