Procuraduría abrió investigación a siete embajadores por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra siete embajadores y representantes diplomáticos de Colombia por una presunta participación indebida en política. La decisión se produjo tras una queja que advierte posibles manifestaciones de apoyo o respaldo a candidatos presidenciales para el periodo 2026-2030 a través de redes sociales.

Entre los investigados se encuentra Milton Rengifo Hernández, embajador de Colombia en Venezuela; Luis Ernesto Vargas Silva, representante permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); y José Roberto Acosta Ramos, embajador de Colombia en Argentina.

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También fueron vinculados al proceso Luis Fernando Medina Madrid, representante permanente de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Jhenifer María Sindei Mojica Flórez, embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y Daniel Ernesto Prado Albarracín, embajador de Colombia en Bélgica.

La lista de investigados la completa Elizabeth García Carrillo, embajadora de Colombia en Bolivia. Según la queja, los funcionarios habrían utilizado plataformas como X e Instagram para difundir o replicar contenidos relacionados con aspirantes a la Presidencia de la República.

En el auto de apertura, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y solicitó apoyo técnico para verificar publicaciones, interacciones, comentarios y demás actividades realizadas desde las cuentas atribuidas a los diplomáticos en redes sociales.

La apertura de la investigación constituye una etapa preliminar del proceso disciplinario y no implica una determinación de responsabilidad. El objetivo será establecer si las conductas denunciadas ocurrieron y si tienen relevancia disciplinaria.