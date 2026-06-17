Mujer que habría participado en el crimen de un líder indígena en Amazonas fue enviada a prisión

Justicia

Un juez envió a prisión a Saray Vilches Noriega, alias ‘Sofía’, presunta integrante del autodenominado frente Jonier Arenas de las disidencias de las Farc, quien, al parecer, participó en el homicidio del líder indígena Custodio Yucuna Taminuca, ocurrido el 6 de junio de 2023 en el poblado de La Pedrera (Amazonas).

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la mujer sería la encargada de verificar el cumplimiento de los ataques contra la fuerza pública y la población civil ordenados por su pareja, el máximo cabecilla del grupo armado ilegal, así como de administrar los recursos provenientes del cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas.

“Las evidencias indican que hombres armados llegaron a la vivienda del líder indígena y, con el pretexto de necesitar a un médico tradicional para atender a un herido, se lo llevaron a un campamento y le causaron la muerte en medio de señalamientos de ser colaborador de las autoridades”, detalló la Fiscalía.

Precisamente, en el expediente hay un dato revelador sobre lo que ocurrió minutos después del asesinato del líder indígena.

“Alias ‘Sofía’ habría escrito palabras ofensivas en la camiseta que portaba la víctima como forma de amedrentamiento a la comunidad”, señaló la Fiscalía.

La captura se realizó en un inmueble ubicado en Puerto Santander (Amazonas).

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Durante el procedimiento también fue capturada otra persona que tenía una orden judicial vigente. Se trata de Elcy Magnolia Vilches Noriega, alias ‘La Suegra’, señalada de brindar alojamiento y alimentación a integrantes de la organización, además de suministrar información sobre la presencia de la fuerza pública en la zona.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Saray Vilches Noriega los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Por su parte, Elcy Magnolia Vilches Noriega fue imputada por el delito de concierto para delinquir agravado.

Ninguna de las dos mujeres aceptó los cargos y ambas deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.