Atentado contra centro comercial Andino en riesgo de prescribir: 9 años de la tragedia terrorista

Justicia

Este 17 de junio se conmemoran nueve años del atentado terrorista contra el centro comercial Andino, mientras las víctimas y sus apoderados alertan sobre el inminente riesgo de que la acción penal prescriba.

El ataque ocurrió en la tarde del sábado 17 de junio de 2017, un día antes de la celebración del Día del Padre, cuando el centro comercial registraba una alta afluencia de personas.

El artefacto explosivo detonó en el baño de mujeres del segundo piso, dejando tres mujeres muertas y varias personas lesionadas.

Como consecuencia del atentado fallecieron la ciudadana francesa Julie Huyn, quien residía en Colombia y murió de manera instantánea; Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Leidy Paola Jaime Ovalle, de 31 años, quienes fallecieron posteriormente en la Clínica Country de Bogotá.

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Entre tanto, Irma del Pilar Molano perdió una de sus piernas. Las demás sobrevivientes, Edilia del Pilar Hormiga, María Aura García Lizarazo, Ingrid Margarita Ramírez Cueva, Yuri Belly Céspedes y Julieth Patricia Jaime Ovalle, así como sus familias, quedaron con perforaciones timpánicas, esquirlas en el cuerpo y secuelas psicológicas de por vida.

Atentado bomba, Centro Comercial Andino Ampliar Atentado bomba, Centro Comercial Andino Cerrar

Riesgo de prescripción

El abogado Francisco Bernate, apoderado de las víctimas, señaló que existe un inminente riesgo de prescripción de la acción penal, lo que significaría que el atentado que conmocionó a Colombia quede en la impunidad.

El proceso continúa en etapa de juicio contra Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Alejandra Méndez Molano, Boris Ernesto Rojas Quijano, César Andrés Barrera Téllez, Andrés Mauricio Bohórquez Flórez, Cristian Santiago Sandoval Moreno, Juan Camilo Pulido Ribero e Iván Darío Ramírez León.

Por su parte, Natalia Trujillo Nova negoció un principio de oportunidad con la Fiscalía.

“En un año prescribe la acción penal”: Francisco Bernate

El abogado de las víctimas señaló que resulta preocupante que en un año prescriba la acción penal contra los procesados y que, hasta la fecha, no se haya proferido ninguna sentencia.

“Es una situación muy desafortunada, en la medida en que, de los primeros 11 capturados, uno de ellos se sometió a un principio de oportunidad para declarar contra los demás coacusados”.

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El proceso se encuentra en etapa de juicio ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

“Ha sido un juicio muy extenso, muy difícil, y el año entrante se cumple el término de prescripción. De manera que, seguramente, de hoy en un año estaremos lamentando la prescripción de este proceso”, afirmó.

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Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’

La mujer, señalada de haber participado en la planeación y ejecución del atentado contra el centro comercial Andino, fue designada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro como gestora de paz del ELN en el marco de la mesa de negociación. Sin embargo, tras el fracaso de ese proceso, el beneficio le fue revocado.

Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, investigada por su presunta participación en el atentado al Centro Comercial Andino Ampliar Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, investigada por su presunta participación en el atentado al Centro Comercial Andino Cerrar

Precisamente, el pasado 13 de febrero, la jueza 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá reactivó la orden de captura contra Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, integrante del ELN y procesada por su presunta participación en el atentado.

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Sobre este caso, Bernate explicó:

“Se tramita un proceso contra Violeta Arango, quien fue nombrada gestora de paz, lo que le permitió recuperar su libertad. Posteriormente, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la desvinculó de esa condición; sin embargo, omitió informar de esa decisión a la justicia, lo que le permitió permanecer en libertad durante un tiempo más. Actualmente, su proceso se encuentra en audiencia preparatoria de juicio”.

El abogado también destacó que únicamente una de las familias de las víctimas ha sido reparada, como resultado de una demanda que interpuso. Las demás familias aún no han recibido reparación.

“Se conmemoran nueve años sin verdad, sin justicia y sin reparación”, concluyó.