líder indígena Awá Dairo Padilla fue asesinado en su resguardo

Tumaco-Nariño

Un nuevo hecho violento enluta a la comunidad indígena Awa en el departamento de Nariño, se trata del crimen de Dairo Padilla Nastacuas, reconocido líder indígena del pueblo Awá destacado por su labor de defensa de los derechos colectivos de su comunidad en el municipio de Tumaco.

La información suministrada por Fundepaz, da cuenta de que el hecho se registró en el Resguardo Awá de Chinguirito Mira, cuando hombres armados ingresaron a la vivienda de Padilla y sin mediar palabra le dispararon, causándole la muerte y heridas a su esposa quien también se encontraba en el lugar.

Dairo Padilla Nastacuas según sus conocidos desarrollaba una importante labor de representación y trabajo organizativo para defender los derechos de su comunidad en una de las regiones más complejas del Pacífico nariñense.

La organización Indepaz asegura que con este ya son 68 de líderes sociales y defensores de derechos humanos que han muerto de manera violenta en Colombia durante este 2026. Así mismo recordó que la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas acerca de los distintos riesgos que enfrentan las comunidades indígenas en la costa pacífica de Nariño, en donde hay presencia de grupos ilegales en permanente disputa de territorio

Tras rechazar este nuevo crimen organizaciones sociales e indígenas hicieron un llamado a las autoridades para que se avance en las investigaciones que permitan identificar a los responsables y se garantice las medidas necesarias para la protección de líderes comunitarios y pueblos indígenas en el departamento de Nariño.