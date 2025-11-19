Alias El Costeño implicado en el magnicidio de Miguel Uribe es acusado por asesinato de un mexicano

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; y a David Acosta Díaz, como presuntos responsables del crimen de un ciudadano mexicano perpetrado el 30 de junio de 2024, en el sector El Poblado, en Medellín, Antioquia.

La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, fue atacada con arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento de comercio.

De acuerdo con la investigación, antes del crimen “Arteaga Hernández y Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial. Finalmente, de acuerdo con lo planificado, la víctima recibió ocho disparos”.

Los dos hombres responderán en juicio por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

Cabe anotar que, alias El Costeño actualmente está privado de la libertad por su posible participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Por el asesinato del ciudadano mexicano fueron condenados mediante preacuerdo Antonio Rafael Herrera Escobar a 25 años de prisión, y Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón a 18 años de prisión.