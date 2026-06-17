Cerca de 150 uniformados garantizarán la seguridad de los tunjanos durante el partido de Colombia

Los cerca de 150 uniformados de la Policía Metropolitana de Tunja estarán desplegados en diferentes puntos de la ciudad / Foto: Suministrada.

Tunja

Con motivo del debut de la Selección Colombia y la expectativa que genera el encuentro entre los aficionados al fútbol, la Policía Metropolitana de Tunja anunció un amplio dispositivo de seguridad que estará activo en distintos puntos de la capital boyacense.

El coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, informó que cerca de 150 uniformados serán desplegados en la ciudad para acompañar a los ciudadanos que se congregarán en centros comerciales, bares, gastrobares y otros espacios donde se transmitirá el partido.

“Desde el inicio del Mundial tenemos un dispositivo especial para el acompañamiento de los hinchas en los partidos, pero especialmente el día de hoy, en el debut de Colombia, tenemos alrededor de 150 uniformados que estarán desde las 6:00 de la tarde en cada uno de los puntos garantizando la tranquilidad de cada uno de los eventos”, señaló el oficial.

Las autoridades identificaron algunos sectores donde se prevé una alta concentración de público, especialmente en el centro de la ciudad, centros comerciales y establecimientos comerciales que tradicionalmente reúnen a los aficionados durante los encuentros deportivos.

El comandante de la Policía hizo un llamado a los tunjanos para que disfruten de la jornada con responsabilidad y respeto.

“Invitamos al buen comportamiento y a que la ciudadanía muestre ese civismo en estos encuentros deportivos. Esperamos que todo salga con tranquilidad. Nosotros estamos garantizando la seguridad y esperamos que la ciudadanía se comporte de la manera adecuada”, manifestó.

Asimismo, la institución realizará acompañamiento antes, durante y después del partido con el fin de prevenir alteraciones al orden público y atender cualquier eventualidad que se presente.

Entre las principales recomendaciones entregadas por las autoridades se encuentra el consumo responsable de bebidas embriagantes para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes.

La Policía también recordó a los ciudadanos que pueden acudir al uniformado más cercano o comunicarse a través de la línea de emergencia 123 para reportar cualquier incidente o solicitar apoyo.

Con este operativo, las autoridades buscan que los tunjanos disfruten de la fiesta futbolera en un ambiente seguro, de convivencia y respeto.