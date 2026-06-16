No habría aumentado el empleo formal: estudio de la UdeA halla 170.000 menos de los que reporta DANE

La tasa de desempleo en el mes de abril fue del 8.8%, similar a la registrada en el periodo del año anterior, confirmó el DANE.

Una investigación del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia alertó una inconsistencia entre las cifras positivas de empleo formal reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y los registros al pago de seguridad social, revelando que en lugar de aumentar, estaría disminuyendo.

El informe, elaborado por el profesor e investigador Edwin Esteban Torres Gómez, analiza la evolución del mercado laboral formal en Colombia y plantea una pregunta central: ¿realmente hay más formalidad laboral en el país o las fuentes estadísticas están mostrando señales contradictorias?

La diferencia entre ambas mediciones no es menor. De acuerdo con la investigación, mientras el DANE sugiere una aceleración de la formalización laboral, la información proveniente de la PILA muestra una pérdida de empleo formal en el país, entendido como aquel respaldado por pagos al sistema de seguridad social.

¿Qué diferencias halló el estudio?

Según el estudio, con corte a febrero de 2026, la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE muestra un crecimiento anual del empleo formal cercano al 8,2 %, equivalente a unos 814.000 nuevos empleos formales. Sin embargo, los registros administrativos de seguridad social muestran una caída anual cercana al 1,3 %, lo que representa aproximadamente 170.000 cotizantes menos.

“Las variaciones anuales del empleo formal en la fuente del DANE son del 4.6 % desde 2022, mientras que lo que observamos en PILA es de 0.9%, es decir, según según el el DANE, el empleo formal está creciendo casi que 10 veces más de lo que crece en las planillas de seguridad social", explicó el investigador.

Otro de los hallazgos relevantes en la investigación es que los sectores con caídas en afiliación a seguridad social representan cerca del 63 % del empleo formal del país, mientras que los sectores que crecen concentran solo el 37 %.

El estudio señala que esta divergencia puede afectar otros indicadores clave, como pobreza monetaria, desigualdad, ingresos laborales y calidad del empleo. Una lectura demasiado optimista del mercado laboral, advierte el informe, podría llevar a decisiones de política pública equivocadas.

“Lo que es importante resaltar aquí son las implicaciones que tiene este desfase en las cifras. La tasa de empleo informal en Colombia que ha venido bajando según los resultados del Dane, en la realidad es que entonces no habría bajado como se ha mostrado”, indicó Torres.

El investigador insistió en que el país necesita una explicación técnica sobre por qué las dos fuentes se están moviendo en direcciones tan distintas, planteando la necesidad de fortalecer la triangulación entre encuestas de hogares, registros administrativos y análisis sectoriales para tener una lectura más precisa del mercado laboral colombiano para que haya mayor exactitud y se puedan tomar decisiones mas informadas en el sector.

Respuesta del DANE a la investigación

Como respuesta al estudio, el DANE señaló que su medición se basa en definiciones estadísticas internacionales. Estas incluyen, entre otros criterios, a trabajadores independientes vinculados a unidades productivas sin registro mercantil o sin contabilidad estructurada, así como a asalariados que no cotizan a salud y pensión por su relación laboral.

“Reiteramos que el debate académico es valioso y necesario. Sin embargo, consideramos fundamental que las discusiones sobre cifras de interés nacional se desarrollen con pleno contexto metodológico para evitar conclusiones que puedan afectar injustificadamente la confianza pública en las estadísticas oficiales”, indicó el DANE.

En su comunicado la entidad advirtió que las fuentes de información pueden tener objetivos, coberturas, universos y diseños metodológicos diferentes, por lo que sus resultados no siempre son comparables de forma directa.