Hallazgos fiscales por más de $ 2.500 millones en la alcaldía: Contraloría General de Manizales

Manizales

Los resultados del primer ciclo de auditorías financieras y de gestión hechas por la Contraloría General de Manizales, correspondientes a la vigencia 2025, a la Alcaldía de Manizales y entes descentralizados, se destacan 12 hallazgos administrativos, uno con alcance disciplinario y 6 con incidencias fiscales por una suma de $ 2.595 millones.

“En la alcaldía se obtuvieron 12 hallazgos administrativos, de los cuales uno es con alcance disciplinario, el cual ya fue debidamente trasladado a la entidad competente; seis hallazgos fiscales por un monto de $ 2.595 millones 460 mil 613. Al municipio de Manizales se le feneció la cuenta y cumplieron con su plan de mejoramiento”, manifiesta Carolina Giraldo Velásquez, contralora de Manizales.

Agrega que en Aguas de Manizales también se realizó auditoría, donde se registraron siete hallazgos administrativos, uno con alcance disciplinario, uno con alcance fiscal por un valor de $ 28.855.417. Igualmente, la cuenta fue fenecida y cumpliendo su plan de mejoramiento. Mientras que en INVAMA, el ente de control municipal feneció la cuenta rendida, donde hubo 5 hallazgos administrativos, uno disciplinario, otro sancionatorio y tres con incidencia fiscal por $ 197 millones 924.122.

Le puede interesar: Veedurías y gremios piden claridad frente al futuro de peajes y carreteras en el Eje Cafetero

“En Infimanizales, se registraron 23 hallazgos administrativos con apertura de proceso administrativo sancionatorio, 7 hallazgos con alcance disciplinario y tres con alcance fiscal por un monto de 127 millones 587 mil 528 pesos, sin embargo, su cuenta no fue fenecida y su plan de mejoramiento no cumplió, por consiguiente, da apertura al proceso administrativo sancionatorio”, explica Giraldo.

Actualmente, están en fase de ejecución del segundo trimestre de auditorías financieras y de gestión en Assbasalud, Hospital San Isidro y Promotora de eventos.