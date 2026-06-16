Un hombre de 41 años, con circular azul de Interpol, fue capturado en Aguadas (Caldas)

Aguadas

En medio de la verificación de antecedentes a personas y vehículos por parte de la Policía Nacional en Aguadas (Caldas), los uniformados descubrieron que un hombre de 41 años tenía vigente una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Asimismo, se confirmó la existencia de una notificación internacional de circular azul de Interpol por los mismos hechos investigados. El coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas, entrega el reporte oficial.

“El procedimiento fue realizado en el barrio Buenos Aires. Nuestros uniformados, mediante la verificación de antecedentes con su dispositivo PDA y la plataforma AppPol, identificaron una orden de captura vigente emitida por la fiscalía 20 local. Estas acciones permiten avances significativos en materia de prevención del delito”.

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Finalizadas las audiencias preliminares un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.