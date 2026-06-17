EE.UU. recomienda no viajar a nueve municipios del Atlántico por aumento de la violencia

El Departamento de Estado de EE. UU. emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos debido al incremento de hechos violentos registrados en varios municipios del departamento del Atlántico.

La advertencia indica que ha observado un aumento significativo de la violencia relacionada con el crimen organizado, las extorsiones y los homicidios selectivos atribuidos a grupos armados ilegales.

La alerta incluye a los municipios de Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande, territorios donde, según la embajada, la situación de seguridad se ha deteriorado en las últimas semanas.

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Ante este panorama, el Gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar cualquier desplazamiento hacia estos municipios mientras persistan las condiciones de riesgo. Asimismo, informó que, como medida preventiva, algunos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos fueron retirados temporalmente de estas zonas.

Estados Unidos indicó que la decisión responde a un principio de precaución frente al aumento de actividades criminales y enfrentamientos entre estructuras ilegales que operan en la región.

Entre las recomendaciones emitidas para quienes se encuentren en Colombia se destacan mantener una vigilancia constante del entorno, extremar las precauciones al transitar por las principales vías, evitar exhibir objetos de valor como teléfonos celulares, relojes costosos o joyas, y no oponer resistencia en caso de ser víctima de un robo.

El Departamento de Estado también aconsejó mantener las puertas de los vehículos aseguradas, las ventanas cerradas y seguir de cerca los reportes de los medios de comunicación locales para conocer la evolución de la situación de seguridad.

La alerta se produce en medio de las preocupaciones de las autoridades por el recrudecimiento de las disputas entre organizaciones criminales en los municipios del Atlántico por el control de las rentas ilegales.

Finalmente, Estados Unidos invitó a los viajeros a consultar la información oficial sobre condiciones de seguridad en Colombia a través de los canales del Departamento de Estado antes de planificar cualquier desplazamiento hacia estas zonas del país.