Alcaldía de Barranquilla entrega megaestación de Policía Rebolo: conozca los detalles

La Alcaldía de Barranquilla entregó la estación de Policía Malecón de Rebolo, que se suma para fortalecer la presencia policial en el sector.

“Cómo no hacerla aquí, en el corazón del suroriente, con esta megaestación de Policía, con los recursos que el gobernador dispuso para la ciudad de Barranquilla hicimos esto. Mire que esto es dignidad para nuestra gente y para el mismo policía, hay espacios para dormir, para descansar, los baños, para atención ciudadana y todas las quejas que diariamente tienen las personas de estos sectores. Aquí van a haber 120 hombres y mujeres de la policía 24-7, atendiendo Rebolo, La Chinita, San Roque, Los Trupillo, Montes. Entonces es una bendición para gente que puede acudir aquí a estos espacios y va a encontrar a una Policía supremamente fortalecida”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

A esta estación se encuentran adscritos los CAI Rebolo y Cervecería, y con la puesta en marcha de la nueva infraestructura mejora la atención integral del servicio policial con un pie de fuerza aproximado de más de 120 uniformados activos; además, se descongestionan las funciones de la estación de Policía San José y se fortalece la capacidad de respuesta en la zona.

Características de la obra

La estación prestará servicio a través de las siguientes dependencias:

Oficina de Denuncias y Contravenciones

Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)

Oficina de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC)

Oficina de Infancia y AdolescenciaLa infraestructura, que se construyó en un área de 864,87 metros cuadrados, es una edificación de dos pisos y azotea.

El primer piso (zona administrativa y operativa) tiene guardia, sala de radios, cuarto rack, oficina del comandante, archivo, armerillo, sistema CCTV, salón múltiple, servicios sanitarios, zonas de reflexión, parqueaderos, planta eléctrica y tanque de almacenamiento de agua.

En el segundo piso (zona de bienestar y alojamiento) dispone de dormitorios, comedor, cocina, despensa, patio de ropas y terraza.Además, la estación cuenta con sistema de aire acondicionado, red contra incendios, dotación completa de mobiliario y equipamiento tecnológico (incluyendo computadores y sistema de videovigilancia CCTV).