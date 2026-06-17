Colombia vs Uzbekistán: lugares en donde ver el partido en Barranquilla

En el Gran Malecón se vivió la fiesta de la final de la Copa América 2024 / Alcaldía de Barranquilla / ijuanmac

El debut de la Selección Colombia en la Copa Mundo vuelve a unir al país y en Barranquilla, se habilitarán tres lugares para disfrutar del partido a cielo abierto. Estos son los lugares.

El primero estará ubicado en el Malecón del Río, en donde se espera que 20.000 personas puedan llegar al lugar a presenciar el partido de la Selección. Este es el Fan Zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol y respaldado por la Alcaldía de Barranquilla.

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El segundo es en la Plaza de la Paz, lugar que es auspiciado por la Gobernación del Atlántico. El partido luego de la presentación de la Banda de Baranoa en el marco de los 121 años del departamento.

El tercero estará ubicado en el Estadio Romelio Martínez. Se trata de un Fan Zone ubicado al interior en donde habrá música y ambiente liderado por la empresa Tecnoglass, así lo confirmó Christian Daes en sus redes sociales.