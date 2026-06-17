Grupo I del Mundial 2026: Así quedó tras victorias de Francia y Noruega

Comenzó el Grupo I del Mundial 2026, que tiene, en el papel, una apretada disputada entre Francia y Noruega, aunque no se puede descartar la competitividad de Senegal. Irak, por su parte, también podría sacarle algunos puntos a los favoritos.

Francia 3-1 Senegal

En New Jersey, Francia y Senegal disputaron uno de los partidos esperados en esta primera fecha de la fase de grupos. Si bien la etapa inicial careció de oportunidades para el cuadro europeo, incluso los africanos tuvieron dos acciones claras, para el complementó Mbappé lideró la victoria.

Al minuto 66 se fue arriba en el marcador el equipo de Didier Deschamps gracias justamente e Kylian. El delantero del Real Madrid recibió un balón dentro del área tras pase de Michael Olise, se giró y remató de manera cruzada para poner el 1-0.

Luego fue Bradley Barcola el que, tras unos minutos después de ingresar al partido, recibió un pase filtrado de Rabiot y posteriormente definio picándosela al arquero para el 2-0. Sin embargo, descontó Senegal con Ibrahim Mbaye al minuto 90+5′ con un remate al primer palo que defendía Mike Maignan.

Pero faltaba uno más de Mbappé. Un minuto después del descuento de Senegal, Kylian tomó el balón y de media distancia clavó un golazo para de esta manera convertirse en el máximo goleador en la historia de la Selección de Francia con 58 y quedó a dos de igualar a Miroslav Klose (16) como máximo anotador en la historia de los mundiales.

Irak 1-4 Noruega

El conjunto noruego también logró vencer en su estreno por una diferencia considerable que le permitió llegar al primer puesto del Grupo I. Haaland, así como Mbappé, marcó doblete para enrutar el inicio triunfal.

El primero llegó al minuto 29′ dentro del área tras un pase de David Moller Wolfe, pero diez minutos después descontó Irak mediante un gran cabezazo de Aymen Hussein tras asistencia de Amir Al-Ammari.

Sin embargo, al minuto 43′ Haaland robó un balón de los pies del arquero y marcó así su segundo gol del partido para el 2-1 parcial. En el segundo tiempo Leo Oestigaard marcó el 3-1, pero al 90+6′ Aymen Husseis convirtió un autogol para el 4-1 final.

Así quedó el Grupo I del Mundial





Pos Equipo PJ PTS DIF 1 Noruega 1 3 +3 2 Francia 1 3 +3 3 Senegal 1 0 -2 4 Irak 1 0 -3

Próxima fecha del Grupo I del Mundial

Lunes 22 de junio

- Francia vs. Irak / 4:00 p.m.

- Noruega vs. Senegal / 7:00 p.m