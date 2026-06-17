Capturan a seis personas vinculadas con homicidios y extorsiones en Soledad y Malambo

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó en la mañana de este miércoles un nuevo golpe contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y homicidios. En operativos adelantados en los municipios de Soledad y Malambo, las autoridades capturaron a cuatro personas y aprehendieron a dos menores de edad, señalados de integrar presuntamente las organizaciones delincuenciales “Los Costeños” y “Los Pepes”.

Las acciones permitieron la captura en flagrancia de los implicados por los delitos de extorsión, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con las investigaciones, uno de los menores aprehendidos estaría vinculado a un caso de extorsión contra un establecimiento comercial, cuyo propietario resultó herido con arma de fuego tras negarse presuntamente a las exigencias económicas de los delincuentes.

Lea también: Colombia vs Uzbekistán: lugares en donde ver el partido en Barranquilla

Durante el allanamiento fueron halladas prendas de vestir, un arma de fuego y otros elementos materiales probatorios que, según las autoridades, habrían sido utilizados en el atentado contra el comerciante.

Las investigaciones también señalan que los cuatro capturados estarían relacionados con el cobro de extorsiones mediante ataques armados contra fachadas de establecimientos comerciales en Soledad y Malambo, una modalidad utilizada por las estructuras criminales para intimidar a sus víctimas y forzar el pago de dinero.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos armas de fuego, cerca de 500 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos, cuadernos con registros de establecimientos comerciales presuntamente afectados, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y una motocicleta.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, los capturados registran antecedentes judiciales por delitos como homicidio, fraude procesal, hurto agravado, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente y cuatro de ellas recibieron medida de aseguramiento por decisión judicial.